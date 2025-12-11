厳しい基準をクリア！ 品質や信頼性の高さが魅力

中古車の購入を検討するなかで、「認定中古車」というワードを目にする機会は多いでしょう。

しかし、認定中古車とは具体的にどのような中古車のことを言うのか、詳しく把握している人は少ないかもしれません。

【画像】それダメ！ これがクルマが傷む「絶対にやってはいけない行為」です（30枚以上）

本記事では、認定中古車とは何か、一般的な中古車と何が違うのかについて詳しく解説していきます。また、認定中古車のメリット・デメリットも紹介しますので、クルマの購入を検討する際の参考にしてください。

認定中古車とは、自動車メーカーや第三者機関が車両の状態を厳しくチェックした中古車のことです。

トヨタなどのディーラーでは認定中古車の販売も行っており、厳しい基準を通過した品質や信頼性が高い中古車を扱っています。

認定中古車は、「中古車でもなるべく状態が良いものがほしい」「保証内容が充実している方が安心」といった消費者からのニーズが高いクルマです。

たとえば、トヨタの認定中古車は、以下の保証などがついた中古車を認定中古車として販売しています。

・まるごとクリーニング：目に見えない部分まで徹底的に洗浄

・車両検査証明書：プロの検査員が実施した車両検査証明書を用意

・ロングラン保証：1年間走行距離無制限。全国約5000ヶ所のトヨタの店舗で保証修理を受けられる

・中古車ハイブリッド保証：ハイブリッド機構を無償で保証（初度登録年月から10年目までなどの条件あり）

・ハイブリッドシステム診断：トヨタ専用診断機器でハイブリッドシステムを点検

・あんしん診断：トヨタ専用診断機器で安全運転支援装置のシステムを点検

・約60項目の点検整備：法定12ヶ月点検相当の整備のほかナビやオーディオなどの部位も点検

・消耗部品交換：オイルやワイパーゴムなどの消耗部品は事前に交換

・修復歴車なし：認定中古車に修復歴がある車両は含めない

このように、細かく車両をチェックして、保証内容を充実させているのが認定中古車の魅力です。

認定中古車と中古車の違い

では、認定中古車と一般的な中古車は具体的にどのような点が違うのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

ディーラーが販売する認定中古車は、品質が高く、保証が充実しています。一方、一般的な中古車は品質や保証に不安があるケースが少なくありません。

とはいえ、一般的な中古車でも販売店が独自の基準で点検を行い、高い品質や保証を提供しているケースもあります。

そのため、一般的な中古車を購入する場合は、品質や保証内容の評判が良い中古車販売店を選ぶのがおすすめです。

●認定中古車のメリット・デメリット

認定中古車は品質が優れており、保証内容が充実しているという点がメリットです。しかし、一般的な中古車よりも車両価格が高く、車両数も少ない傾向にあります。

そのため、選択肢が限られるデメリットがあり、予算オーバーや希望していた車両が見つからない可能性があるので注意しましょう。

●認定中古車が向いている人は？

認定中古車のメリット・デメリットを考慮すると、認定中古車の購入が向いているのは以下のような人です。

・安心して乗れる中古車が欲しい

・綺麗な状態の中古車に乗りたい

・クルマに関するトラブルを避けたい

トヨタの認定中古車の場合、自動車のプロフェッショナルたちが徹底的にクルマを点検・整備しています。

まるごとクリーニングでは、外装や内装のほかエンジンルームまで、前に乗っていた人の痕跡がなくなるくらい清掃・洗浄を行います。

車両検査は、合格率5割以下と言われている試験に合格した「トヨタ認定車両検査員」が行っており、パッと見ではわからない部分まで細かく点検しているのが魅力です。

また、ロングラン保証は走行距離無制限の1年間無償保証。約60項目・5000部品が保証対象となっており、全国約5000ヶ所のトヨタの店舗で保証修理を受けられます。

●中古車を購入する際の注意点

中古車を購入する際は、必ず現車確認を行いましょう。特に、一般的な中古車を購入する際は注意が必要です。

現在は、多くの中古車販売店がネット上で中古車を販売しており、車両の状態がわかるように画像も掲載しています。しかし、車内のニオイや細かい傷など、現車確認しなければ分からない点も少なくありません。

また、中古車販売店の対応にも注意です。中古車とはいえ、安い買い物ではありません。気持ちよく買い物するためにも、感じが良い対応をしてくれる販売店を選ぶようにしましょう。

そのほか、自社整備工場もしくは提携工場がある、メリットだけではなくデメリットも説明してくれるなど、さまざまな点に注意して中古車を購入する必要があります。

ディーラー・中古車販売店に関係なく、自分が納得して気持ちよく購入できる店舗・クルマを選ぶことで、お気に入りの一台を手に入れられるでしょう。