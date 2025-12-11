寒さが深まり、コートやマフラーを着用する機会が増え、冬のファッションやコーディネートを楽しんでいる人も多いと思います。コートやマフラーに合わせてヘアスタイルもアップデートさせたいと思っている人もいるのではないでしょうか。そこで、美容師の津田恵さんに、今年ならではのトレンドを抑えたヘアアクセの選び方や、あか抜けするスタイリングのコツを聞いてみました。

【えー！】すぐに、あか抜けできそう！ 今っぽいヘアアレンジができるアイテムがコレです！

しっとり感＆ツヤ感で今っぽく

Q. ヘアアレンジでおすすめのヘアアクセを教えてください。

津田さん「今のトレンドでは、ヘアアクセサリーをあまりつけすぎないのが主流です。ヘアアレンジも『巻くだけ』『結ぶだけ』のシンプルなものか、そもそもアレンジをしないダウンスタイルが主流なので、頭に何かつけるとしたらヘアアクセサリーというよりもコーデの1アイテムとして取り入れるのがよいと思います。夏に流行したスカーフは引き続き人気で、その流れから冬はバラクラバなどをかぶるのもオシャレ上級者のテクニックです。また、着けるだけでかわいく見えるベロアのひもも、冬にオススメのアイテムです」

Q. こうしたヘアアクセを取り入れるときに失敗しないポイントは？

津田さん「髪の長さが短いと、髪に対してヘアアクセの面積が大きくなるので、アイテムの印象が強くなります。トレンドを踏まえると、ショートヘアの場合はあまりヘアアクセをつけない方がいいかなと思います。

髪が長い場合は、まとめ髪のついでにサラッと使えるものなら、あまり失敗はないと思います。髪を結んだ部分にベロアのリボンやひもをつけるだけでも、今っぽくてお洒落です。失敗を避けたいなら、髪に対して主張が強すぎない色味、サイズ感をチェックしてみてください」

Q. 冬のヘアスタイリングがあか抜けるワンポイントテクニックはありますか？

津田さん「冬のヘアスタイリングは、しっとりとした質感がオシャレに決まります。オイル系やクリームタイプなど濡れたような質感に仕上がるスタイリング剤をたっぷりつけて、しっとり感やツヤ感を演出しましょう。ウェットな質感は、髪の長さを問わずあか抜けるポイントです。

また、秋冬はラフな動きのあるパーマスタイルがトレンドなので、髪をふわふわに巻いてパーマヘアっぽく仕上げるのもオススメ。たっぷりとしたラフなカールを作っておけば、髪をおろしたままでもあか抜けます。スカーフやバラクラバも合わせやすくなりますよ」

