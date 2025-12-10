楽天市場では、12月4日（木）20：00から12月11日（木）01：59まで楽天スーパーSALEを開催中。家電やガジェットも、多くの製品がセール価格で販売されています。楽天市場内のショップ買い回りやポイントアップサービスを利用すれば、ポイント付与率が最大で47倍にもなるので、お買い物のチャンスです。

美容・健康家電で人気のヤーマンが販売する「ジェットフロス コンパクトL YOI-110-1」も、なんと73％オフの9,900円（税込）で販売中です。

【73%オフ★12/4 20:00から12/11 1:59まで】口腔洗浄器 コードレス 【ヤーマン公式】《ジェットフロス コンパクトL YOI-110-1》ホワイト｜ウォーター 口腔 フロス オーラルケア デンタルケア 充電式 防水 お風呂OK 歯垢除去 ヤーマン公式ストア楽天市場店 \9,900 （2025/12/10 11:36時点 | 楽天市場調べ） 楽天市場 ポチップ ポチップ

進化した大容量タンク搭載のジェットフロスが破格の1万円以下！

↑「ジェットフロス コンパクトL YOI-110-1」

「ジェットフロス コンパクトL YOI-110-1」は、人気の小型口腔洗浄器の新型モデル。超コンパクトながら、独自開発のトルネード水流が歯ブラシでは届かない小さな隙間に入り込み、最大99.9％の歯垢除去率で磨き残した汚れを落としてくれるとのこと。ブラッシングのみの場合に比べ、ジェットフロスを併用した場合には歯垢除去率が最大345％も向上するとしています。

また、タンク容量が従来モデルの165mlから220mlに増え、より長くケアできるように進化したのも魅力。使うときも、このタンクに直接水道水を入れるだけですぐに使い始められます。加えて、通常のジェットノズルのほか、本モデルには優しくケアしてくれるソフト回転ノズルも付属しています。

さらに、IPX7の防水仕様とコードレスのため、お風呂でも使用可能。使用後も丸洗いでき、本体のお手入れも手軽です。

↑同時のトルネード水流が歯の隙間の汚れを落とす。

ヤーマンの新モデルジェットフロスが1万円以下で手に入るのは明日まで！ 楽天スーパーSALEをチェック！

