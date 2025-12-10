億超えタワマン居住・高級スーツに身を包んだ〈年収1,500万円〉54歳外資系部長。港区オフィスに出社せず連日「新宿の喫茶店」に向かう切実な理由

外資系IT企業で部長職を務め、年収1,500万円。都心のタワマンに妻と娘と暮らす岡崎さんは、人も羨む順風満帆な人生を歩んできました。しかし、ここ数ヵ月、彼の出勤先は港区のオフィスではなく、意外な場所だったのです。その理由とは……見ていきましょう。

妻の何気ない質問に絶句…家族にいえない「秘密」とは

「あなた、今日新宿にいた？」

――妻の何気ない問いに、岡崎浩介さん（仮名・54歳）は凍りつきました。

岡崎さんは外資系企業の部長として勤務。年収は約1,500万円、10年前に購入した1億円を超える都内のタワマンに妻と高校生・中学生の子どもとの4人暮らしです。

上を見ればきりがありませんが、自分でも「人並み以上の人生だ」と満足していました。ところが、そんな生活は一変していました。

岡崎さんのオフィスは港区にあり、平日は9時から勤務開始。早めに着くために8時には家を出るのがルーティンでした。

高級スーツにブラシをかけ、磨いた革靴を履き、妻にひと声かけてから家を出ます。しかし、岡崎さんが電車で向かったのはオフィスではなく新宿。人混みを抜けて目的の喫茶店に入ると、パソコンを取り出し、メールを開きます。

そして、複数の転職サイトやエージェントからの選考結果の連絡、新たな求人のお知らせに目を通して、溜息をつきました。

実は岡崎さんは3ヵ月前に会社を辞めており、無職の身。それを家族の誰にもいえず、身をひそめるようにカフェやコワーキングスペースを転々と移動して過ごしていたのです。

本社からの1通のメール、直面した転職市場での「自分の価値」

遡ること半年ほど前。いつも通り出社すると、既にフロアにいた社員たちがざわついていました。慌ててパソコンを開くと、一通のメールが。「アメリカ本社の判断で日本国内での事業を終了する」という通知でした。

「……嘘だろ？」

外資系企業は高収入ですが、経営判断が速くシビア。部署がなくなり突然のレイオフーー同業他社でそんな場面も見てきました。ですが、「自分はそういう不幸とは縁がない」と、なぜか思っていたといいます。

実際の退職までには3ヵ月の猶予があり、その間に残務処理をしたり、退職金の説明を受けたり、忙しない日々の中で職探しもしなければなりません。岡崎さんにとっては数十年ぶりの転職活動です。

ところが、希望するポジション自体ほとんどなく、あっても収入が半減。転職エージェントの「条件を緩めたほうがいい」という言葉を飲んでもなお、選考を通らないのです。

退職金のおかげで、家族がすぐに路頭に迷うことはありません。ですが、転職ができなければ、いや、もしできたとしても、年収が減れば今の生活を維持できるかわかりません。プライドをかなぐり捨てて知人に再就職先がないか聞いても、芳しい返答はありませんでした。

これまで挫折という挫折を経験せずに生きてきたこともあり、岡崎さんの心は折れかけていました。

そんな中で、冒頭の何気ない問いかけ。妻の友人が偶然新宿で岡崎さんを見かけた。たったそれだけのことなのに、顔色が変わり言葉が出ない。そんな岡崎さんの様子に、妻のほうが異変を感じ取ったのでした。

もう隠してはいられない…妻の意外な反応

「なに？ その反応。あなた、最近ちょっと変よ。……まさか浮気してる？」

岡崎さんの不信な様子に、話はあらぬ方向に進んでいきました。このままでは駄目だと、岡崎さんはようやく退職したこと、転職先がいまだ決まらない事実を伝えました。

「……なんで言わなかったの？ ずっと黙ってていいことじゃないわよね」

退職そのものではなく、黙っていたことに妻が怒っている――。岡崎さんは、ここで自分が大きな間違いを犯していたことに気づいたといいます。

心配をかけたくなかった。転職が決まらないという事実が恥ずかしかった。自分自身、動転していて現状を受け入れられていなかった。隠していた理由を思い切って告げた岡崎さん。妻は、一緒にどうしていくか考えていこうと受け入れてくれたといいます。

年収2分の1以下で再就職も「一番大切なものは失っていない」

さらに3ヵ月後。岡崎さんは年収600万円で再就職を決めました。年収は2分の1以下。それでも、毎朝行く場所が出来たことに、心の底から安堵としたといいます。

「この先、家を売ることになるかもしれない。こんなことになるなら節約して貯金をもっとしておくんだったと、後悔があります。ですが、一番大切な家族を失わずに済んでいる。今はそれに感謝しています」

年収は半分になりましたが、以前よりも夫婦の会話が増えたといいます。金銭的な不安はもちろん拭えません。ですが、まずは節約。そして居住するタワマンが値上がりしていることから、いざとなれば売ろうと話し合っているとのこと。

つまずいたからこそ家族との絆を再確認できたと語る岡崎さん。高収入でも、役職があっても、会社でのポジションは基本的に絶対ではありません。外資系ならなおさらでしょう。

そして、収入や肩書よりも、非常時に「本音を話せる家族がいるかどうか」のほうが、人生においてはるかに価値がある。岡崎さんの経験は、それを静かに教えてくれます。