中国・広東省のマンションで、不倫相手の配偶者に見つかりそうになった女性が、窓の外へ逃げ出すという危険な場面が繰り広げられた。

5日（現地時間）、英紙ザ・サンなどによると、この女性はマンション10階の外側にあるごく狭い縁に身を置き、非常に危険な姿勢でいた。彼女は室内にいた男性と会話を交わしたあと、携帯電話を手にしたまま、建物外壁の配管や窓枠に沿って下の階へと降りていった。

その後、女性は下の階の窓を叩いて助けを求め、室内にいた隣人が窓を開けて彼女を家の中へ引き入れた。こうした一部始終は、当時の目撃者が撮影した映像にそのまま収められていた。

現地メディアによると、映像に登場する男性は既婚者で、妻が予想より早く帰宅したため、内縁関係にあったこの女性を窓の外側へ押し出したと伝えられている。

この映像は中国のSNSを通じて急速に広まった。

ネットユーザーらは、男性が他人の命を危険にさらしたとして非難し、「2人は社会的に終わった」などと批判した。安全装備もないまま高層建物の外壁を降りるのは無謀だと指摘する声もあった。また、外側の縁は非常に狭く保護装置もないため、女性が命を落としかねなかったとも付け加えられた。