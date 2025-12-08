ホテルに宿泊する際の基本知識について、ホテルビースイーツが公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】ホテル宿泊時にやりがちな浴室の“誤った使い方”とは？

公式TikTokアカウントでは「意外と知らない人が多い？ ホテル宿泊の基本3選」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフがホテル宿泊時の基礎知識として、「多くのホテルには部屋着が用意されている」「Wi−Fiが完備されている」「ユニットバスを使うときはシャワーカーテンを内側に入れる」の3つを紹介しています。

例えば、ユニットバスの使用時、シャワーカーテンを浴槽の内側に入れ、シャワーでカーテンの下を水でぬらすとぴったりとくっついて使いやすいとアドバイス。この知識について、スタッフは「意外と知らない人が多く、トイレまでびしょぬれにしてしまう人が多い」と説明しています。浴槽の外側にシャワーカーテンを出した状態でシャワーを使ってしまう人が比較的多いようです。

この投稿に対し、SNS上では「部屋着小さすぎるから使用してない」「シャワーカーテン、初め知らなくてバスマットがビタビタになったよ」「シャワーカーテンは昔やってしまったことあります」といった声が上がっています。