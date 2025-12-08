¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¡×ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡õ¾ëÅçÌÐ¤Ø¤Î»×¤¤
¸µTOKIO¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤Î¡È³Ð¸ç¤Î·ãÇò¡É¤Ï¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤À¡£
º£Ç¯£¶·î¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ª Å´ÏÓ¡ª DASH‼¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¹ñÊ¬¤ÏÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¡¢TOKIO¤â²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÔ¾Ê¤¹¤ë¹ñÊ¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤«¤é¤Ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ÎÃæ¿È¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤º¡£Æ°¤¯¤ËÆ°¤±¤Ì¹ñÊ¬¤Ï11·î26Æü¤ËÂåÍý¿ÍÆ±ÀÊ¤Î¤â¤È²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬²¿¤Ê¤Î¤«
¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¤ÈºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤êÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÆü¥Æ¥ì¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï12·î£±Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é
¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ÈµÑ²¼¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬¾¾²¬¤À¤Ã¤¿¡£
12·î£´ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¹ñÊ¬¤Î¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÉÂ¦¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¡£Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï¾¾²¬¤È¾ëÅçÌÐ¡Ê55¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡ÖÂ³¤±¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾²¬¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ø¤¢¤¡¡¢¤â¤¦¤¤¤è¤¤¤è²æ¡¹¤Ë¤½¤Î¡Ê¿ÊÂà¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈÖÁÈ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø°ìÂÎ²¿¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ù¤È¡Ó
·ÝÇ½¿Í¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¾¦ÉÊ¡É¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤¬½Ð±é·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£¶É¤¬¡Ö½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤Ð¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤·¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤·¤«¤ê¡£Éâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë·èÄê¸¢¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£
¶ÉÆâ¤«¤é¤â¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÎÀ¼
¤¢¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢
¡ÖÅ´ÏÓDASH¤Ïº£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤ä¾ëÅç¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ä¹Ç¯¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄÍýÍ³¤ò¶¦Í¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÏ°Ì¤ÎÄã¤µ¡£ÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¥â¥Î¤Ê¤Î¤«¡¢¿Í¤Ê¤Î¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¹ðÇò¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¡È»É¤µ¤ë¡ÉÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤¹¡£
Æü¥Æ¥ì¶ÉÆâ¤Ç¤â¹ñÊ¬¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾åÁØÉô¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢»öÁ°Ï¢Íí¤â¤Ê¤·¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹ñÊ¬¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¡Ö¿Í¸¢¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬ºÇ¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤À¤«¤é¤À¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ç¤Ï
¡Ö¹ñÊ¬¤Î¹Ô°Ù¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶É¤ÎÂÐ±þ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤ÇÈ¯¤·¤¿
¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤¦ÆÍ¤Êü¤·¤¿¸À¤¤Êý¡£¤¢¤ëÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤Ï
¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Î¸ùÏ«¼Ô¡£¡È¤â¤¦¾¯¤·¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡É¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶É°÷¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï1985Ç¯¤ËÆü¥Æ¥ì¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ç07Ç¯¤Ë±Ä¶È¶É±Ä¶È¿ä¿ÊÉôÄ¹¡¢¡Ç09Ç¯¤ËÊÔÀ®¶ÉÊÔÀ®ÀïÎ¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊÉôÄ¹¡¢¡Ç11Ç¯¤ËÊÔÀ®¶ÉÊÔÀ®ÉôÄ¹¡¢¡Ç14Ç¯¤ËÀ©ºî¶ÉÄ¹¤È½ÐÀ¤¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤ß¡¢¡Ç18Ç¯¤Ë¼èÄùÌòÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£º£Ç¯¤«¤éÆü¥Æ¥ì¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÔÀ®Èª¤Î¿Í¤À¤«¤é¥É¥é¥¤¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¡£ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î·ï¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¹ñÊ¬¤µ¤ó¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö¸å¤Î¥±¥¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¾ð¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤Ç¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È¤â¤¦¾¯¤·¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡ÊÆ±¡¦Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤³¤ÇËÜ¥µ¥¤¥È¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÊ¬¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Q¡¢¸µTOKIO¤Î¾¾²¬»á¡¢¾ëÅç»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÂçÀÚ¤Ê½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾²¬¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¾ëÅç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENTÍÍ¤È³ô¼°²ñ¼ÒTOKIOÍÍ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Q¡¢¹ñÊ¬»á¤Ï²ñ¸«¤Ç²¿ÅÙ¤â¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤Î²ñ¸«¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õ¤±»ß¤áÅù¤Ï¡¢12·î£±Æü¤ÎÊÀ¼ÒÄêÎã²ñ¸«¤Ç¾Ü¤·¤¯½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¶ÉÆâ¤Ç¤ÏÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¡ÈÎ©¤Á²ó¤ê¡É¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡¢·ÝÇ½³¦Á´ÂÎ¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£