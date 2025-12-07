広東省深圳市で開催された第２７回中国国際ハイテク成果交易会で、人型ロボットの格闘試合を観戦する来場者。（１１月１４日撮影、深圳＝新華社配信）

【新華社深圳12月6日】中国広東省深圳市統計局はこのほど、2024年の同市の研究開発費が2400億元（1元＝約22円）の大台を超え、前年比9.7％増の2453億700万元になったと明らかにした。

「第14次5カ年規画（2021〜25年）」期間に入ってから、深圳の研究開発費は高めの伸びを続け、年平均伸び率は12.9％で全国（10.5％）と広東省（10.0％）を上回った。ここ10年では、15年の800億元未満から18年に初めて1千億元を超え、20年は1500億元、23年は2千億元をそれぞれ上回り、24年は2500億元に迫り、飛躍的な成長を遂げた。

研究開発費の対域内総生産（GDP）比率は24年に6.7％で前年比0.3ポイント上昇し、全国の大・中規模都市の首位に躍り出た。

24年の基礎研究費は21.2％増の115億9100万元で、伸び率は研究開発費全体より11.5ポイント高く、全体に占める割合は0.4ポイント上昇の4.7％となった。21〜24年の年平均は103億6200万元で16〜20年の年平均（38億6400万元）の2.7倍に増えた。