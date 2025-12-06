スタバ初のスープ体験！　『トリュフ スープチーノ』はふわふわ食感ときのこの香りが絶妙だった

スターバックスで初めてのスープメニュー「トリュフ スープチーノ」が登場し、SNSでも評判になっていると聞いて店舗へ。バリスタが一杯ずつていねいにスチームするという、カプチーノ仕立てのスープです。

これからの寒い季節にぴったりという触れ込みでしたが、実際のところどんな味なのか、さっそく試してみました。

カウンターで受け取ったカップには、きめ細やかなフォームミルクがたっぷりで、見た目は確かにカプチーノそのもの。緑の乾燥パセリがしっかりとトッピングされていて、彩りもきれいです。

そのまま口をつけてひと口。まず驚いたのは、フォームミルクのなめらかさです。カプチーノのミルクともまた違う、軽やかでふわふわとした口あたり。そして、きのこの香りがほのかにただよってきました。

まさに、スープとカプチーノが融合した新感覚のドリンク。マッシュルーム、ポルチーニ、黒トリュフという3つのきのこの深い香りに、こんがりとしたベーコンの風味が重なって、本格的な味わいです。野菜ブイヨンのやさしいうまみも感じられました。



温度は熱すぎず、ちょうど飲みやすい温かさでした。エクストラホット（熱め）への変更もできるそうなので、とても寒い日にはよさそうです。

飲み終わりに近づくと、カップにふわふわのスープがけっこう残ってしまって、もったいない感じ。必死でカップを上に向けて、最後まで飲み干しました（笑）。このふわふわ感、最後まで楽しめるのがうれしいです。

じつは、SNSで「ミルクの種類を調整豆乳に変更すると、さらに甘くなっておいしい」という情報を見ていました。今回は初めてということもあり、特にカスタマイズせずにそのままオーダー。豆乳への変更は無料なので、次回は試そうと思います。

ちなみに、定番のドリンクと同じく、アーモンドミルク、オーツミルク、ブレべへの変更はプラス55円（税込）でできるそう。公式情報によると、オーツミルクやアーモンドミルクでは香ばしい余韻が引き立つとのこと。自分好みの味を探すのも楽しそうです。

価格は、店内利用で500円（税込）、持ち帰りで491円（税込）。カロリーは、155キロカロリーと軽め。ちょっと小腹がすいたときや、あたたかいものが飲みたいときにちょうどいい一杯です。



朝のモーニングサービス「Good Start Morning」の対象商品にもなっているそうで、フードと一緒に注文すると店内価格で40円引き、持ち帰りで39円引きになります。

スタバで本格的なスープが飲めるというのは新鮮な体験でした。これまではフラペチーノやラテのイメージが強かったですが、スープチーノという新しい選択肢が増えたのは画期的。寒い日にぴったりの、体があたたまる一杯でした。



（文＝minto）