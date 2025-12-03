冷え込む季節に“この1枚”！【ユニクロ】40・50代の相棒♡「羽織りアイテム」

冷え込む季節にこそ頼りたいのが「羽織りアイテム」。さっと着られて体温調整がしやすく、秋から春先まで長く使える優秀アイテムです。大人のワードローブになじむアイテムなら【ユニクロ】が頼りに。たくさんのラインナップの中から、今回は保温性に優れた「フリース」にフォーカス。さっと羽織れるシンプルなデザインだからデイリーはもちろん通勤スタイルにもGOOD。40・50代の相棒になりそうな羽織りアイテムをぜひ迎えて。

きれいめに羽織れるフリースカーディガン

【ユニクロ】「フリースオーバーサイズカーディガン」\3,990（税込）

【NEEDLES（ニードルズ）】とのコラボカーディガンは、ゆったりとしたオーバーサイズシルエットで気になる腰まわりをカバー。ボタンは貝調で、ほどよく上品なイメージに引き寄せてくれそうです。シンプルながらも、ブランドアイコンの蝶の刺しゅうがさりげないアクセントに。カラーはパープル、ダークグレー、ベージュの3色展開です。

ニット調で上品見えするフリースジャケット

【ユニクロ】「ニットフリースジャケット」\3,990（税込）

一見、ニットジャケットのようなこちらは、裏面フリース仕様で暖かさを底上げしてくれそうな一枚。スウェーデンのトップアスリートと共同開発したコレクションのアイテムで、「立体的なデザインで動きやすい」（公式サイトより）のだそう。表面は上品見えするニット素材だから、カジュアルコーデをきれいめに寄せたい大人世代にぴったり。

アウターにもミドラーにも使える優秀ボアカーディガン

【ユニクロ】「ボアフリースリラックスカーディガン」\3,990（税込）

ふっくらとしたボアフリースのノーカラーカーディガンは、きれいめにもカジュアルにも振れる優秀アイテム。ややゆったりとしたシルエットで、羽織りとしてはもちろん、寒い日はアウターの下にミドラーとして仕込みやすいデザインです。冷気が入りにくいバインダー仕様の袖口もうれしいポイント。

もこもこ感が季節感たっぷりなフリースジャケット

【ユニクロ】「フリースジップアップジャケット」\4,990（税込）

もこもこ感たっぷりのフリースジャケットは、羽織るだけで季節感を演出できる主役級アウター。少し高めのスタンドネックが首元までぬくもりをキープしながら、スタイリッシュな雰囲気に引き寄せてくれるかも。公式サイトによると「裏側にも肌ざわりのよいマイクロフリース素材を使用」しているとのことで、着心地の良さにも期待できます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。