電子レンジで食品をまんべんなく温めようと、つい長めに加熱してしまうことはありませんか。電子レンジで食品を温めすぎると発火事故が起きる恐れがあるとして、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。

【動画】「えっ…」 これが電子レンジで「肉まん」が発火した瞬間です！

NITEは「『電子レンジ』での温めすぎに注意！」と投稿し、「火を使わない電子レンジですがお皿が『回転する』『回転しない』にかかわらず加熱しすぎると発火する恐れがあります」とコメント。

電子レンジはマイクロ波を利用して食品を温める仕組みですが、加熱しすぎると食品が炭化してしまうといいます。その際、さらに加熱を続けてしまうと、そこにマイクロ波が集中してスパークが発生し、発煙・発火する恐れがあるということです。

NITEは「特に肉まんなどの油分を含む食品は、激しく発火することがあるため、加熱時間には十分注意しましょう！」と注意喚起しています。

なお、NITEが公式YouTubeチャンネルで公開した動画では、電子レンジで肉まんを加熱した際に発火し、黒焦げになった様子が収められています。