香港の高層マンションで26日に発生した大規模な火災で、これまでに55人の死亡が確認されました。現場から最新の情報を伝えます。

あたりは薄暗くなってきましたが、また新たな場所から火が噴き出てきました。20分ほど前に火が出たのを確認しましたが、さらに複数の場所からも新たな火が続々と出ている状況です。

出火から24時間以上たちましたが、今も懸命な消火活動が続いています。ただ、火が収まったように見えてもまた新たなところから火が噴き出すということを繰り返していて、完全に鎮火するまでにはまだ時間がかかりそうな印象です。

この火事で香港の消防当局はこれまでに少なくとも55人が死亡80人がケガをしたと発表しています。このうち13人は重いケガだということです。

また、高齢の男性1人が延焼したマンションの最上階から救出されたということです。

住民の男性はこんな火事は予想できなかったと話しました。

住民「こんなことが起こるなんて考えてもいなかった。誰でも悲しいですよね。ここに住んでいない人でも悲しいでしょう」

消防は消火活動を続けるとともに、建物内の捜索範囲を広げています。