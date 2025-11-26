『SANDA』第9話 「造花なのに根腐れ」あらすじ＆場面カット公開
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。第9話のあらすじと先行カットが公開された。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
第9話のあらすじはこちら。
＜第9話「造花なのに根腐れ」＞
理事長の鉄留十予に、子どもと向き合う胆力が足りないと指摘されたサンタ。
鉄留の協力で黒いサンタになれたものの、三田はこの力が自分の目指していた強い大人なのかと悩んでしまう。
その後、生天目と再会した三田は、彼女の過去を聞くうちに、あらためて子どもとは戦わずに、殺戮にも耐えてみせると決意するのだった。
＞＞＞第9話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
