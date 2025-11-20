リラックマ×ロッテリア！「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」
©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、2025年12月19日（金）から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」を販売する。
「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、大人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、「ロッテリア」および「ゼッテリア」でご利用いただける「お食事クーポン」（4,800円分）が入ったお得な商品。
オリジナルグッズには、「絶品チーズバーガー」を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」、ファイルの中に入れる紙によって模様が変化する「マジッククリアファイル」、各月の季節感に合ったリラックマのイラストが楽しめる「壁掛けカレンダー」、BOX側面のイラストが可愛らしい「BOXティッシュ」の４アイテムを用意した。「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」とそれぞれのグッズを組み合わせて、SNS映えする写真を撮影して楽しむこともできる！
『ぜひこの機会に、ロッテリアの「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」とともに良いお年をお迎えください。』
※表示価格は全て税込。
※一部店舗を除く、「ロッテリア」139店舗、「ゼッテリア」136店舗で販売予定。（11月20日時点）
※購入は1人3個まで。
※数量限定販売です。なくなり次第販売を終了。
■商品概要
〇コラボ限定オリジナルぬいぐるみ
（約 H6×W5.2×D3.5cm）
「絶品チーズバーガー」を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした、手乗りサイズのコラボ限定オリジナルぬいぐるみ。
持ち運びに便利なストラップ付きで、いつでも一緒にリラックマとお出かけできる。キラキラな瞳でおいしそうに「絶品チーズバーガー」を頬張るリラックマの表情に癒されること間違いなし。ストラップには「ぜっぴんですね」というセリフ風の可愛らしい吹き出し形のチャームも付いている。
〇マジッククリアファイル
（約H31×W22cm）
ぬいぐるみの写真を撮影するカメラマン風リラックマの可愛いイラストが描かれた、日常使いにぴったりなクリアファイル。
中に紙などを入れると色や柄が透けて、ファイルの模様が変化する仕様になっている。
〇壁掛けカレンダー
（約 H29.7×W21cm）
各月の季節感に合ったリラックマのイラストを楽しめる、2026年版のカレンダー。
カレンダーをめくるたびに登場するリラックマたちの可愛らしいイラストに、思わず心が和む。カレンダーの裏表紙は、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」を置いて写真撮影を楽しめるデザインになっている。
〇BOXティッシュ
（約 H11×W11×D11cm）
コロンとした形が可愛らしいキューブ型のBOXティッシュ。
側面にはリラックマのぬいぐるみやハンバーガーなど、４種類のデザインをあしらった。各側面は、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」を撮影する際の背景シートとしても活用できる。
〇お食事クーポン4,800円分
（200円引きクーポン24枚）
※有効期限：2026年6月30日（火）まで。
※税込200円以上の１会計につき、何枚でも利用できる。
※「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」、物販、金券、ギフト券などの購入には利用できない。
※利用時、本券は回収する。
※全国の「ロッテリア」および「ゼッテリア」の店舗で利用できる（一部店舗を除く）。
■ロッテリア公式サイト
