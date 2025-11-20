「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「どうだった？」は、答えるのが難しい質問

職場での何気ない会話で「休みどうだった？」のような一言を、あなたも使っていませんか。

一見、気遣いのあるフレーズに見えますが、実はこれは嫌われやすい質問の代表です。

実際に「休みどうだった？」と聞かれたとき、あなたならどう答えるでしょうか？

・「楽しかったです」

・「特に何もしてないです」

こんな返答になることが多いのではないでしょうか。つまりこの質問は、信頼関係のない相手とすると、うまく会話が広がらないのです。

聞く側は気づかないが、答える側は気を使う

なぜなら「どう？」という言葉には、「どんなことを聞きたいのか」が含まれていません。体調の話なのか、旅行の話なのか、家族の話なのか……相手は迷ってしまいます。その結果、当たり障りのない返答になってしまうのです。

「どうだった？」という質問は、聞く側と答える側で重みが違います。聞く側は気楽に聞けても、答える側は“考えなければならない質問”です。

つまり、話しかけられているのに、頭を使わされる。この小さな負担が、知らず知らずのうちに「この人と話すの、疲れるな」と思われる原因になってしまうのです。

「答えやすい事実」に絞って聞く

では、どうすればよいのか。「どう？」という曖昧な問いをやめ、「どこで？」「なにを？」という具体的な事実を尋ねる事実質問をするのです。

たったそれだけで、相手は急に答えやすくなります。まどろっこしいように思えるかもしれませんが、これが近道です。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）