紗栄子「長男は元旦那のコピペだから、それでバレる」 息子留学に“母の思い”「健全な幼少期を過ごさせてあげたい」
タレント・実業家の紗栄子（39）が、18日放送深夜のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。2人の息子がイギリスへ留学した理由を明かした。
【写真】圧倒的なスタイル＆イケメン…“そっくり”な紗栄子の長男・道休蓮
番組冒頭、現在2人の息子が17歳と15歳であることを明かした紗栄子。MCの藤本美貴が「デビューしたのは上の17歳の？」と、長男でモデルの道休蓮（17）について聞くと、「そうですね」と返し、横澤夏子が「あのきれいな顔の…背も大きくて、かっこよかった」と伝えた。紗栄子は「長男は元旦那の（外見が）コピペだから、それでバレる」と明かし、「次男は私に似てるんで…」というと、横澤が「ちょっと甘い感じの…」と共感した。
2人は現在イギリスに留学中。留学のきっかけについて紗栄子は「当時、日本で子どもたちを育てるのが難しくて…。私が彼らと一緒に外に出ると、パパラッチの人たちが来ちゃうから、安全に遊ばせてあげられなかった」と告白。「私も絶対に撮られたくないみたいなモードになって…。撮られると、子どもたちだけ目線が入ってあげられちゃうじゃないですか。それもすごく嫌で、健全な幼少期を過ごさせてあげたいと思うと、日本で暮らすのが難しかったんで」とその理由を語った。
なお、番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。
