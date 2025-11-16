◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 最終日（１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

最終ラウンドが行われ、２３歳の金子駆大（こうた）＝ＮＴＰホールディングス＝が今季２勝目を飾った。２位と５打差の首位で出て２バーディー、ボギーなしの６８で回り、通算１７アンダーで制した。２位の李尚熹（イ・サンヒ、韓国）に６打差をつける独走Ｖだった。

金子は優勝インタビューで「早く２勝目が取りたかったので、すごいホッとしてます。今週は今年で一番くらい自分のゴルフが仕上がってたので、その中で優勝できて自信になった」と喜び。パー７０における大会記録の通算１７アンダーで優勝し「うれしいです。まだ２勝なので、これから３勝目、４勝目を挙げて先輩に追いつけるように頑張りたい。残りの３試合も優勝するつもりで頑張りたい」と力を込めた。

賞金ランキングは前週時点でトップの生源寺龍憲（しょうげんじ・たつのり）＝フリー＝に約８００万円差の２位。今大会優勝で４０００万円を獲得し、トップに浮上した。初の賞金王に向けて「賞金王になれるように頑張ります」と宣言した。