桑原は熟考の末に海外ＦＡ権の行使を決断した。期限となる１１日までに手続きを行い、この日ＦＡ宣言選手として公示された。

今季は開幕直前に右手親指骨折で出遅れたが、主に１、２番に入り、１０６試合で打率２割８分４厘、６本塁打、２７打点。５年連続で１００試合以上に出場し、４年連続Ａクラスに貢献した。昨年の日本シリーズではＭＶＰに輝き、２６年ぶり日本一の立役者となったハマのガッツマンは「一人の選手として自身の野球人生と真剣に向き合い、熟考を重ねた結果、自分の野球人生を後悔なく過ごしたい思いからフリーエージェントの権利を行使することを決断いたしました」と球団を通じてコメントした。

ＤｅＮＡは貴重な戦力として宣言残留を認める方針。木村球団社長は「これまでの功労にふさわしいオファーは出したい」と、今季まで結んでいた年俸１億円超の４年契約に匹敵する条件を提示したことを明かしていた。一方で、走攻守３拍子そろう中堅手は外野の層が薄いチームにとってはのどから手が出るほど欲しい人材で、他球団も獲得に動く可能性が高い。今季年俸は１億２０００万円で補償が必要なＢランク。交渉解禁となる１３日以降の動向が注目される。