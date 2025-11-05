きょう昼ごろ、東京・大田区にあるビル改修工事会社で元従業員の男が事務所に乗り込み、部屋にいた女性をハンマーのようなもので襲い、けがをさせました。男は現行犯逮捕されています。

記者

「東京・大田区の事件現場です。近くには中学校もある住宅街ですが、現場は今も規制線が張られていて、規制線内には警察車両が多数止まっています」

午後0時半ごろ、大田区仲池上のビル改修工事会社で「元従業員が来て暴れている」と110番通報がありました。警視庁によりますと、男は会社の事務所に突然入ってきて、ハンマーのようなもので部屋にいた50代の女性従業員を襲い、けがをさせたということです。

女性は病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。

女性を襲ったのは、住居・職業不詳の自称・高須神貴容疑者（32）で、駆けつけた警察官が傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

高須容疑者は犯行当時、サバイバルナイフも所持していたということで、警視庁は動機などを調べています。