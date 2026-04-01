北海道苫小牧市の路上で男性の腹部を包丁で刺して殺害しようとしたとして26歳の男が逮捕されました。当時、現場には共通の知人もいたということです。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、苫小牧市に住む会社員・藤岡聖也容疑者（26）です。藤岡容疑者はきのう（3月31日）午後11時50分ごろ、苫小牧市錦西町3丁目の路上で23歳の男性の左腹部を包丁で刺し殺害しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、藤岡容疑者と男性に面