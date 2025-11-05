会社員のグレうさぎさんの漫画「「斜め前向き」に生きたい」が、Xで話題となっています。

投稿した漫画に対し「実直」という感想をもらい、作者はうれしく思いました。その言葉をきっかけに自身のネガティブな部分も受け入れられ…という内容で、読者からは「苦悩しない楽しい人生だけが正解じゃないよね」などの声が上がっています。

「理想」と「現実」を受け入れるということ

グレうさぎさんは、Xで漫画などを発表しています。グレうさぎさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

グレうさぎさん「子どもの頃からラクガキのような漫画を描いていましたが、本格的にストーリー漫画を描き始めたのは3年前の2022年からです」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

グレうさぎさん「コルクマンガ専科という漫画講座の振り返り漫画を投稿したとき、私について『実直』という感想をいただいたことがきっかけです」

Q.「実直」という感想をもらったときの心境を教えてください。

グレうさぎさん「純粋にうれしかったです。うまく漫画を描けなくて悩む時間の方が多かったのですが、その時間を認めてもらえたような気がしました」

Q.周囲からポジティブなこともネガティブなことも言われる中、どのように受け止めていましたか。

グレうさぎさん「言われた直後は深く考えなくても、家に帰ったときに『あれってどういう意味だったんだろう』とネガティブな考えになることが多かったです。そういうときはお風呂や散歩など、気分転換をするようにしていました」

Q.ご自身にとって、「斜め前向きに生きる」という言葉はどのような意味合いや実感を持っていますか。

グレうさぎさん「『理想のポジティブな自分』と『現実の自分』はまったく違うことを、やっと認められたと思っています。諦めが半分、自己肯定が半分くらいのイメージです」

Q.「斜め前向きに生きる」と決めて、行動や心掛けに変化はありましたか。

グレうさぎさん「モヤモヤすることがあったとき、全部紙に書き出すようになりました。できなかったこととできたこと、改善できること、気にしすぎなことに分類するとスッキリします」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

グレうさぎさん「『“自分らしく前進しよう”に辿り着くのいいね。苦悩しない楽しい人生だけが正解じゃないよね』というコメントをいただきました。また、うさぎのシャツが出ているコマを描いたので、『シャツ出てるよ』もいただきました（笑）」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

グレうさぎさん「読んでくださった人に共感してもらったり、少しでも明るい気持ちになってもらえたりする作品を作っていきたいです。日記漫画とストーリー漫画を、Xやpixivで更新していきたいです」