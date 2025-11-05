あのちゃん『チェンソーマン』意外なキャラのコスプレ ファン衝撃「よい表情！」「レゼじゃないだと？」
アーティストでタレント・あのが4日、自身のXを更新。人気漫画『チェンソーマン』の登場キャラ・三船フミコのコスプレ写真を投稿し、ネット上で話題となっている。
【写真】顔そっくり！あのちゃん『チェンソーマン』三船フミコのコスプレ
あのちゃんがコスプレしたのは、『チェンソーマン』で女学生・三船フミコで、「コスプレ限定地獄てことで三船フミコさんを託されました」と報告。三船フミコが着ているロングスカートの制服姿を披露している。
現在、公開中の劇場版アニメではレゼが人気で、多くのタレントがコスプレを披露しているが、まさかのキャラのコスプレにファンは「あのちゃんの三船フミコになら悪魔として退治されてもいい」「！コスプレ似合いすぎてた！」「とてもよい表情！また新たなあのちゃんの魅力が！」「写真の目線で撃ち抜かれました可愛すぎる！コスプレのチョイスが素晴らしい」「レゼじゃないだと！？」などと興奮している。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートし、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
【写真】顔そっくり！あのちゃん『チェンソーマン』三船フミコのコスプレ
あのちゃんがコスプレしたのは、『チェンソーマン』で女学生・三船フミコで、「コスプレ限定地獄てことで三船フミコさんを託されました」と報告。三船フミコが着ているロングスカートの制服姿を披露している。
現在、公開中の劇場版アニメではレゼが人気で、多くのタレントがコスプレを披露しているが、まさかのキャラのコスプレにファンは「あのちゃんの三船フミコになら悪魔として退治されてもいい」「！コスプレ似合いすぎてた！」「とてもよい表情！また新たなあのちゃんの魅力が！」「写真の目線で撃ち抜かれました可愛すぎる！コスプレのチョイスが素晴らしい」「レゼじゃないだと！？」などと興奮している。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートし、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。