八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件について11月4日、大分県警は2025年10月末時点で、あわせて1万1502件の情報提供があったと発表しました。この1か月に210件の情報が寄せられています。

この事件は2022年6月、大分県別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が軽乗用車に追突され死傷したものです。警察は現場から逃走した八田與一容疑者を、全国で初めて道路交通法違反ひき逃げの疑いで重要指名手配に指定し、行方を追っています。

八田容疑者

大分県警は4日、この事件に関する情報提供が2025年10月末時点であわせて1万1502件寄せられていると発表しました。

これまでに寄せられた情報の中で、八田容疑者に似た人物の目撃情報はおよそ1万860件となっていて、内訳では大分県内がおよそ650件、大分を除く九州がおよそ1420件、関東が最多で4070件、近畿がおよそ1430件、その他地域がおよそ2260件となっています。

県警は2025年6月、八田容疑者に関して容疑に殺人と殺人未遂容疑を加えて新たに逮捕状を取ったことを明らかにし、事件発生3年となる6月29日には大分や東京、沖縄など7都道府県でチラシ配りをして、広く情報提供を呼び掛けていました。

さらに10月31日、11月1日から始まる指名手配容疑者の捜査強化月間を前に、県警は別府駅前など県内17か所でチラシやティッシュを配り情報提供を呼び掛けました。

県警捜査1課松尾茂郎次席は「1日も早く被疑者を検挙したいと考えているので皆さんの協力も仰ぎながらやっていきたい」とコメントしています。

県警は今後、通常の捜査とともに広報活動などにも力を入れていくということです。

情報の提供先は別府警察署、電話番号は0977-21-2131です。