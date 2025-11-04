BTS・V、TIRTIRグローバルアンバサダーに抜てき「世界中の消費者とより深くつながることを期待」
7人組グループ・BTSのVが、韓国コスメブランド「TIRTIR（ティルティル）」のグローバルアンバサダーに就任。それに合わせ、初のキャンペーンビジュアルが公開された。
【写真】ファッションアイコンとしても活躍するBTS・V
今回のコラボレーションは、同ブランドと世界的アーティスト・Vの出会いによるもの。ブランドが掲げる自分らしい美しさという価値を世界中の消費者へと広げていく新たな出発点となることが期待されている。Vはファッションとビューティの領域を自由に行き来し、さまざまなスタイルを自分らしいムードで表現するアーティストとして、世界中のファンにインスピレーションを与えるカルチャーアイコンの1人となっている。
同ブランドは、Vの洗練された感性と余裕のあるアティチュードを通じ、ブランドが大切にする「多彩なカラーバリエーションと自信に満ちた美しさ」というメッセージをグローバル市場で発信し、ブランドの存在感をさらに拡大していく。
ブランド関係者は「Vの表現力と感性は、TIRTIRが目指す“個性と多様性”というブランドの方向性と非常に合致している」とコメント。「彼の持つ影響力を通じて、ブランドが世界中の消費者とより深くつながることを期待している」と述べている。
また、ブランドは1日、公式SNSチャンネルを通じてVのティーザーコンテンツを公開。公開直後から世界中のファンから熱い反響を呼び、グローバルキャンペーンの本格展開をスタートしている。
