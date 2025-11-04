今回は、モラハラ夫が母親に弱音を吐いた結果についてのエピソードを紹介します。

「あんた最低だね！」

「妻と結婚後、妻が家事を手抜きしてばかりなのが嫌で妻にしょっちゅう文句を言っていました。特に料理は結構な手抜きで、許せませんでしたね。俺の母親は料理が得意だったので、つい『母さんはもっと料理が上手だったし、家事も完璧だった』と言ってしまったんです。

すると妻は行き先も告げずに家出してしまったんです。すぐ帰ってくるだろうと思ったら数日たっても帰ってこず、どこにいるか分からずすごく不安でしたね。そこで自分の母親に電話で『妻が家に帰ってこないんだ……』と打ち明け、自分が妻にしたことを話しました。すると母親に『あんた最低だね！』『あんたみたいな男をモラハラ夫っていうんだよ！』とものすごい勢いで叱られ、その後料理の特訓をさせられました」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 早く奥さんが帰ってきてくれて、許してくれるといいですね。まぁでも自業自得な気はしますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。