◆第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）

ダート競馬の祭典で、１着賞金１億円を目指して戦う大一番に１３頭（ＪＲＡ６、船橋１、大井４、川崎１、兵庫１＝ホウオウトゥルースは競走除外）が出走し、単勝１・７倍で断然人気のＪＲＡのミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）が４コーナー先頭から押し切って２度目のＪｐｎ１勝利を飾った。

秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）、前日２日の天皇賞・秋（マスカレードボール）と３週連続Ｇ１勝利のクリストフ・ルメール騎手は、２日連続のビッグレース勝利。ＪＢＣクラシックは初勝利となった。勝ち時計は１分５２秒０。

同馬はフォーエバーヤングを筆頭に、ダートの強豪がそろう４歳世代の一角。これで重賞５勝目とした。７月の帝王賞に続くＪｐｎ１勝利を決め、今後の活躍が期待される。

ＪＲＡのメイショウハリオ（浜中俊騎手）が７番人気で昨年に続く２着。大井のサントノーレ（矢野貴之騎手）が３番人気で３着で地方所属馬では最先着となった。

矢野貴之騎手（サントノーレ＝３着）「状態の良さを考えて思い切って行くことにしました。このメンバーを相手によく頑張ってくれました。これからさらに良くなると思います」