去年12月、北海道小樽市のスキー場で5歳の男の子がエスカレーターに巻き込まれ死亡した事故を受け、消費者庁はきょう、似たような事故が発生するおそれがあるとして、調査を開始すると発表しました。小樽市の朝里川温泉スキー場では去年12月、保育園児の後藤飛向ちゃん（5）がベルトコンベア式の屋外エスカレーターに巻き込まれ、窒息死する事故が発生しました。エスカレーターの非常停止機能が働かなかったとみられるほか、事故当