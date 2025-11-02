[11.2 J3Âè34Àá](¥×¥é¥¹¥¿)

¢¨13:00³«»Ï

¼ç¿³:¸¶ÅÄ²í»Î

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]

ÀèÈ¯

GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦

DF 11 Àã¹¾Íª¿Í

DF 20 Ì¬ÅÄ¹­Âç

DF 22 Çò°æÃ£Ìé

MF 5 °ðÀÑÂç²ð

MF 7 º´Æ£ÊË

MF 8 ²»ÀôæÆâÃ

MF 27 Ô¢Ê¬¾­

MF 80 ±ÊÅÄ°ì¿¿

FW 9 ß·¾åÎµÆó

FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé

¹µ¤¨

GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð

DF 29 Ìø²¼Âç¼ù

DF 39 ¶áÀÐÅ¯Ê¿

MF 16 Å­ÌÚ¿ðÀ¸

MF 47 ÏÆºäÖÅÊ¿

MF 61 °ÂÆ£Í³æÆ

FW 14 ËåÈøÄ¾ºÈ

FW 17 º´¡¹ÌÚ²÷

FW 30 °æÇÈÍ¦ÂÀ

´ÆÆÄ

ÀÐºê¿®¹°

[¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£]

ÀèÈ¯

GK 27 ÅÄÃæÍªÌé

DF 4 Ä¹Ã«Àî¸÷´ð

DF 6 À±¹­ÂÀ

DF 22 »³ÏÆ³ò¿¥

DF 50 ¿ù»³¹ÌÆó

MF 14 °æß·½Õµ±

MF 17 ²¬Ìîô¥Ê¿

MF 21 µíÇ·ßÀÂó

MF 32 ¹âÌø°êÌï

MF 66 ¹â¶¶Âç¸ç

FW 10 ±Ê°æÎ¶

¹µ¤¨

GK 41 ¿ùËÜ¸÷´õ

DF 13 ÅìÎ÷ÂÀ

MF 11 ´î»³¹¯Ê¿

MF 28 ÌÚÕé²÷ÅÍ

FW 18 ÅÏîµñ¥ÂÀ

FW 24 µÈÄ¹¿¿Í¥

FW 25 ÄÚ¶¿Íèµª

FW 29 ¹â¾ºÃ¤

FW 99 ³ò»³ÎÊÇµ²ð

´ÆÆÄ

ÁýËÜ¹ÀÊ¿