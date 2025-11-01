¡Ö¹â£±Â©»Ò¤¬¡×£±£°Âå¤Ç»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡©¡ªÆ©ÌÀ´¶£Í£Á£Ø£´£·ºÐ½÷Í¥¤¬¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¡×¤ÇÌÀ¤«¤¹¡¡£Ó£Î£Ó¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªåºÎï♥¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤¬£±£°·î£²£¹Æü¡¢¡Ø»×½Õ´ü»Ò°é¤Æ¤Î¤ªÇº¤ß£Ó£Ð¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¡¦²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤é¤¬½Ð±é¡£Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë£´£·ºÐ½÷Í¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë±Ç²è¡Ö£Ì£ï£ö£å¡¡£Ì£å£ô£ô£å£ò¡×¡Ê´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÇòÀþÎ®¤·¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢À¶½ãÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¼ò°æÈþµª¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢º£¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ò°æ¤Ï£²£°£°£¸Ç¯£±£°·î¤Ë°å»Õ¤È·ëº§¤·¡¢£±£°Ç¯£³·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡Ê£±£µ¡Ë¤ò½Ð»º¡£¸½ºß¤ÏÉÔÆó²È¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â©»Ò¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ö¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë£¶Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤ÇÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢£Ó£é£ò£é¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡£¥Þ¥Þ¤Ë¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£º£¤Ï£Ã£è£á£ô¡¡£Ç£Ð£Ô¡×¤È¾¯¤·¶ì¾Ð¤¤¡£»Ò¶¡¤Î¥¹¥Þ¥ÛÌäÂê¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î¥±¡¼¥¿¥¤¤È»ä¤Î¥±¡¼¥¿¥¤¤¬É³ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤ë»þ¤Ï»ä¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡Ê´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¼ò°æ¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ï¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡ª²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹♥¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í♥¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£