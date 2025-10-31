自由な角度で快適操作！アルミ製・折りたたみ式タブレットスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、角度も高さも自由自在。360°回転・折りたたみ対応のアルミ製タブレットスタンド「200-STN092GY」を発売した。
■角度も高さも自由に調整できる
本製品は、 角度も高さも自由に調整できる2つのヒンジを搭載したアルミ製タブレットスタンド。無段階で調整が可能なので、作業や視聴スタイルに合わせて最適なポジションを設定できる。
アーム部分は360°回転し、画面の向きを簡単に変えられるため、隣の人との画面共有やプレゼンにも便利だ。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納でき、省スペースで持ち運びにも適している。
ケースを付けたままのiPadやタブレットにも対応し、設置部分にはキズ防止ゴムパッドを装備している。底面には滑り止めラバーを採用し、操作中でもしっかり安定する。
スタイリッシュで丈夫なアルミ素材が、美しさと耐久性を両立している。
縦置き・横置きのどちらにも対応し、あらゆるシーンで快適に使用できる。
本製品のサイズはW15.8×D14.3×H4.2cm、 重量は306g。
■角度も高さも自由自在。360°回転・折りたたみ対応のアルミ製タブレットスタンド「200-STN092GY」
