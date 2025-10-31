ソニーのミラーレスカメラ「α1 II」「α1」のユーザーを対象とした「レンズ無料トライアルキャンペーン」が10月31日（金）から始まった。期間中、G Masterを含む10本の交換レンズを試すことができる。

条件は「α1またはα1 IIを所有し、愛用している」こと。LINEでアンケートに回答後、11月28日（金）に当選・落選の連絡が届く予定。貸し出しは期間中に1回のみとなる。

なお当落に関係なく、アンケート回答者は一定の期間中、「α1 II オリジナルワッペン」をソニーストアで受け取れる。

応募期間

2025年10月31日（金）10時00分～11月20日（木）10時00分

抽選結果発表

2025年11月28日（金）予定

貸出機材の受け取り期間

2025年12月2日（金）～12月9日（火）

貸し出し機材の返却期日

2025年12月28日（日）

貸し出し対象のレンズ

オリジナルワッペン配布期間

FE 16-35mm F2.8 GM II FE 24-70mm F2.8 GM II FE 28-70mm F2 GM FE 50-150mm F2 GM FE 70-200mm F2.8 GM OSS II FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS FE 400-800mm F6.3-8 G OSS FE 50mm F1.2 GM FE 50mm F1.4 GM FE 85mm F1.4 GM II

2025年12月2日（火）～2026年3月31日（火）