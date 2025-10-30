マジアボタニカ　スキンコンディショナー「マイメロディ」限定コラボパッケージ／マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定品

デビュー50周年を迎えるサンリオキャラクター「マイメロディ」とウテナの発売10周年を迎える「マジアボタニカ」が初コラボ！　限定コラボパッケージの「マジアボタニカ スキンコンディショナー」が登場する。

すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキの「マイメロディ」はデビューから50周年、2025年サンリオキャラクター大賞では総合順位6位を獲得している。

ハトムギエキス＆ハーブエキス（すべて保湿成分）配合の大容量化粧水「マジアボタニカ　スキンコンディショナー」は、発売から10周年を迎える。

この度「マジアボタニカ」と「マイメロディ」が初コラボした、限定パッケージの「マジアボタニカ スキンコンディショナー」がリリース決定！

デザインは2種ご用意されており、マイメロディがマイスウィートピアノに花束を渡している「はなたば」デザインと、マイメロディがとりさんと一緒に花冠を作っている「はなかんむり」デザインをお楽しみいただける。

「はなたば」デザインは11月16日よりマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループにて、「はなかんむり」デザインは11月20日より全国のドラッグストア・スーパー等にて、順次登場。一部販売のない店舗もあるのでご注意を。

どちらのパッケージも、お花や植物に囲まれたマイメロディが愛らしいデザインが魅力的。
蒸し暑さが落ち着いて肌の乾燥が気になりだす秋、マジアボタニカで乾燥肌あれ対策だけでなく、やさしいハーブの香りとマイメロディのデザインで、スキンケアタイムを楽しんでみてね。