巨人からドラフト４位指名された中大の皆川岳飛（みなかわ・がくと）外野手が３０日、東京・八王子内の同大学で、水野編成本部長代理スカウト担当、榑松スカウトディレクター、円谷担当スカウトから指名あいさつを受けた。「球界を代表する３拍子そろったプロ野球選手になることが理想としてある。しっかり１年目からレギュラーで出られるようにアピールしていきたい」と意気込んだ。

皆川は身長１８２センチ、体重８８キロの左打者で、広角に鋭い打球を打ち分ける。今秋の東都大学リーグでは史上２５人目となる通算１００安打を達成し、首位打者とベストナインも獲得した。強肩や走力も兼ね備え、走攻守３拍子そろった即戦力として評価されている。水野編成本部長代理スカウト担当は「バッティングは安定していて、守備も肩が強くて、守備範囲も広いので期待しています。１年生の時からセンターをやって、ライトもやっているし、森下君（現阪神）の時からずっと出ているから、ずっと下の学年から出ていて長く見れていて、高評価につながった」と目を細めた。

ドラフト候補の大学生は４年時に厳しいマークやプレッシャーなどで成績を落とすケースが多い中、皆川は最終学年で首位打者を獲得するなど傑出した成績を残した。水野編成本部長代理は「バッティングがまた４年になって上がっていった。だいたいドラフトのある４年の時はあんまり打てないんだけど打っていた。この順位まで残ってくれて良かった」とうなずいた。

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。東都大学リーグの中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。今秋のリーグ戦は１１試合に出場して打率４割４分７厘、９打点で、首位打者を獲得。同リーグ通算９７試合出場、打率２割９分７厘、３本塁打、３７打点。遠投１２０メートルで、前橋育英時代には投手で１４７キロを計測。５０メートル走６秒２。１８２センチ、８８キロ。右投左打。