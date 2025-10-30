◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ6-1ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは第5戦に敗れ、ブルージェイズに世界一王手をかけられました。

初回から先発のブレーク・スネル投手がブルージェイズ打線に大打撃。先頭のデービス・シュナイダー選手、ウラジーミル・ゲレロJr.選手にわずか3球で連続ホームランを被弾してしまいます。

3回にキケ・ヘルナンデス選手がレフトへソロホームランで反撃するも、7回に投球が乱れます。スネル投手が先頭にレフト方向へのヒットを許すと、アイザイア・カイナーファレファ選手への4球目でワイルドピッチを献上し、ランナーを2塁に進めます。さらに、1アウト1塁2塁とすると、デービス・シュナイダー選手の打席でもスネル投手の4球目がワイルドピッチとなり、2塁ランナーを3塁へ進めます。2アウト1塁3塁としてスネル投手は降板しますが、代わったエドガルド・エンリケス投手がウラジーミル・ゲレロJr.選手に対してワイルドピッチを献上し、3塁ランナーが生還しました。

ドジャースは9月にメジャー初昇格を果たしたばかりのブルージェイズのトレイ・イェサベージ投手を攻略できず、7回までで12個の三振、ヒットは3つのみで得点もキケ選手のソロホームランにとどまりました。

その後も継投に抑え込まれ敗戦。大谷翔平選手は4打数無安打の結果でした。 ブルージェイズ に先に3勝を奪われ ドジャース は窮地に陥ります。決戦の場をトロントに移し、日本時間11月1日に第6戦が行われ、先発には山本由伸投手が登板予定です。