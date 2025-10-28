“三河の猛将”と名付けられた通りの豪打だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月27日の第1試合にEX風林火山・永井孝典（最高位戦）が出場。2着でフィニッシュしたが、前半の勝負どころで2軒リーチに対して、超危険牌と思われるドラを叩き切り、さらに自身が満貫をアガるという離れ業を見せた。

【映像】超強気のドラ切り！永井孝典の“猛将プッシュ”な瞬間

今シーズンから加入した永井は、プロ麻雀界でもまだまだ知名度が低い存在。オーディションを勝ち抜いてMリーグ入りを自力でもぎ取ると、シーズン開幕早々から活躍。早くもチームの貴重な戦力として機能した。開幕前につけられた異名が「三河の猛将」。この試合でも、むしろその名に沿うような一打が見られた。

東3局2本場、永井は1万9400点持ちのラス目だった。ドラの1索、赤5索という打点の種があり、面子候補もいくつか見えるまずまずの配牌をもらったが、先制リーチを打ったのは8巡目、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）だった。さらにKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）からも同巡に追っかけリーチ。徐々に手が育ち始めていた永井からすれば、急ブレーキをかけられた格好だ。

それでも猛将は止まらない。2索が自分の手に2枚、河に1枚見えていることもあってか、ワンチャンスのドラ1索を覚悟を決めてリリース。これにはプレーヤー解説を務めたKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）も「一番強いの行った！猛将だ、これは」とびっくり。そして終盤14巡目、自身3枚目の赤牌である赤5筒を引いて、カン6筒でテンパイすると、直前に6筒の対子から1枚捨てていたTEAM雷電・本田朋広（連盟）が、もう1枚の6筒を切って、永井がロン。鮮やかなタンヤオ・赤3、8000点（＋600点、供託2000点）を手にした。

豪胆でなければ生まれなかったアガリに、ファンからは「これは上手いな」「えぐすぎ」「ほんとすごいわ」「これは素晴らしいアガリだわ」と絶賛のコメントが並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

