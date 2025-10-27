電池サプライチェーンの全体像や各社の強みを理解できた！電池サプライチェーン協議会（BASC）のブース【CEATEC 2025】
日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC 2025」が、幕張メッセにて2025年10月14日（火）〜10月17日（金）の期間に開催された。一般社団法人電池サプライチェーン協議会（Battery Association for Supply Chain、以下BASC）は、同イベントに「動かせ。未来を。」をテーマにブース出展した。BASCのCEATECへの出展は、前回「CEATEC 2024」に続き2回目となる。
■電池サプライチェーンの全体像や各社の強みを紹介
BASCは、日本、そして世界の電池産業に貢献していくことを目指し、2021年4月に設立された。電池のサプライチェーンに関わる、川上から川下まで国内の各種企業が集まり、原料確保や再利用も含めた一貫した体制の構築・強化に向け連携している。
「CEATEC 2025」のBASCブースでは、「動かせ。未来を。」をテーマに、電池サプライチェーンの全体像や参画各社の強みを紹介。映像や展示物だけでなく、参画各社との新規ビジネス共創のヒントを見つけられる「ビジネスヒントファイル」、各社で活躍する人材を紹介する「キャリアショーケース」などの施策が展開された。
また、「バッテリー先進人材普及ネットワーク“Battery Advanced Talent Outreach Network、BATON（バトン）」に関する発表や、電池サプライチェーンをさまざまな切り口から紹介する特別イベントが期間中に3件開催された。
■電気むき出しの「BEV駆動展示モデル」で電気の流れがわかりやすく
BASCのブースでひと際目を引いたのは電池がむき出しで展示されていた「BEV駆動展示モデル」だ。こちらは、ホイール間に隙間なく電池を搭載し、車の航続距離、居住性、運転操作性に貢献しているとのこと。この車体によって、「発電→蓄電→利用（車載）←家庭用の蓄電」という電気の流れが説明されていた。
