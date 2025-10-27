※画像はイメージ（提供写真）

【モデルプレス＝2025/10/27】スターバックス コーヒー ジャパンでは、2025年11月1日よりホリデーシーズン2025をスタートする。冬の風物詩のティー「ジョイフルメドレー」にストロベリーを組み合わせた「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」「ジョイフル クッキー トッピング」を全国のスターバックス店舗（一部を除く）で販売する。

◆「ジョイフルメドレー」にストロベリーを重ねたホリデービバレッジ


今年のホリデーシーズンのテーマは“JOYFUL MEDLEY- JOYでつながる -”。“JOYFUL MEDLEY”が描くつながりの連鎖を体現するかのように、スターバックスの冬を代表するティーとして、毎年登場を楽しみにしているファンの多い「ジョイフルメドレー」を使用した2種のビバレッジを提供する。

ジョイフルメドレーは、ブラックティー、ウーロン茶、ジャスミンティーの3種をブレンドし、アプリコットの香りに加え、今年はミラベル（西洋スモモ）などの風味を加え、華やかかつ奥深く豊かな味わいに仕立てた。

◆2つの“とろあま”体験ホリデービバレッジを紹介


1つ目の「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」は、ジョイフルメドレー ティーをベースに、果肉感のあるストロベリー果肉を合わせたフラペチーノ。ホイップクリームの上にはフリーズドライのストロベリーをあしらい、甘酸っぱいストロベリーとティーの華やかな香りが広がる一杯だ。

さらに今年は、フラペチーノやホイップクリームをのせたアイスビバレッジにカスタマイズできる4種類のクッキー（別売）が登場。絵柄はリボン、スノーマン、くま、人形（全4種・ランダム）で、どれが出るかは注文してからのお楽しみだ。

2つ目の「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」（Iced／Hot）は、濃く抽出したジョイフルメドレー ティーとミルクを合わせたティーラテに、なめらかな口どけのストロベリームースを合わせたビバレッジ。ストロベリーの香りと酸味が広がるムースと、華やかなティーの味わいが重なり合う“とろあま体験”を堪能できる。

また同日より、ホリデー気分を演出するフードとして「ストロベリーチーズケーキ」も登場。ストロベリー風味のホイップクリーム、ストロベリーソース、クランブルをトッピングし、パフェのような彩り豊かな見た目と、食べ進めるごとに変化する風味と食感が特徴だ。

◆定番のホリデービバレッジも再登場


ホリデーシーズンの定番として、ジンジャーブレッドクッキーのスパイシーな味わいをイメージした「ジンジャーブレッド ラテ」、「ジョイフルメドレー ティー ラテ」の2種も同日より再登場する。また、自宅でも楽しめる「スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り」も販売される。（modelpress編集部）

■ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ（R）Tallサイズのみ


＜持ち帰りの場合＞687円　＜店内利用の場合＞700円

■ジョイフル クッキー トッピング


＜持ち帰りの場合＞54円　＜店内利用の場合＞55円

■ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ（Iced／Hot）


Short \570 〜／Tall \609〜／Grande \653〜／Venti \697〜（持ち帰りの場合）
Short \580〜／Tall \620〜／Grande \665〜／Venti \710〜（店内利用の場合）
※ストロベリー果肉・果汁5％未満

■ストロベリーチーズケーキ


＜持ち帰りの場合＞570円　＜店内利用の場合＞580円

販売期間：2025年11月1日（土）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある

