Air Pro 4i

Amazonは、「スマイルSALE」をスタートした。編集部が27日9時に確認したところ、EarFunのイヤフォンなどが低価格になっている。「Air Pro 4i」が通常7,990円のところ、6,489円になっているほか、「Clip」は通常7,990円が、6,164円になっている。

さらに、メーカーより、AV Watch読者限定の6% OFF上乗せクーポン「EFMDE8AV」も発行、これを適用するとさらに低価格で購入できる。クーポンコードの有効期間は11月4日23時59分まで。なお、スマイルSALE自体も11月4日23時59分までとなる。

EarFun Clip

AV Watch読者限定 6%OFF上乗せクーポンコード

クーポンコード：EFMDE8AV

期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格

EarFun Air Pro 4i通常価格：7,990円セール価格：6,489円クーポン利用後の特別価格：6,100円 EarFun Clip通常価格：7,990円セール価格：6,164円クーポン利用後の特別価格：5,794円 EarFun OpenJump通常価格：8,990円セール価格：7,190円クーポン利用後の特別価格：6,759円 EarFun Air Pro 4通常価格：9,990円セール価格：7,780円クーポン利用後の特別価格：7,313円 EarFun Tune Pro通常価格：8,990円セール価格：6,989円クーポン利用後の特別価格：6,570円 EarFun Wave Pro通常価格：8,990円セール価格：7,638円クーポン利用後の特別価格：7,180円 EarFun UA100通常価格：9,980円セール価格：7,990円クーポン利用後の特別価格：7,511円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください