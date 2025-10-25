大谷が敵地トロントで見せた姿に称賛

いつもと変わらない姿にファンの称賛が続いている。ドジャースの大谷翔平投手は敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に出場。トロントのファンからは何度もブーイングが起こったが、大谷は笑顔を見せる場面もあり、その姿にファンは「これぞスターの証」と称賛を送っている。

試合開始前から敵地ファンが大谷にプレッシャーをかけた。両軍のスタメンが発表され選手がグラウンドに登場する際、大谷の名前がコールされると大ブーイングが沸き起こった。しかし、大谷は笑みを浮かべて登場。グラウンドで待つチームメートとタッチを交わした。

本塁打を打った直後に迎えた9回の第5打席では、スタンドから「お前はいらない（We don’t need you）」の大合唱。痛烈なチャントに怯むことなく、大谷はしっかりと四球を選び出塁した。7回1死一塁で迎えた第4打席ではWS初アーチを放ち、一方的な展開の中、意地を見せていた。

トロントで大谷が見せた振る舞いにファンは続々反応。「ブーイングを分かっていたかのような笑顔」「笑顔で対応。素敵でした」「ブーイングを“挑発”ではなく“笑顔”で返せるのが真のスター」「あの笑顔ひとつで、球場の空気さえ変わるんだよな」「メンタル強すぎます。自分を貫く姿、ほんとにかっこいい」「ブーイングなのにこの笑顔って」などとコメントを寄せていた。（Full-Count編集部）