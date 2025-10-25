手頃な価格帯＆薬局でも気軽に入手可能！ “デリケートゾーンケア”アイテム5選

ananトレンド大賞2025、美と健康のトレンドをピックアップするウェルネス部門から、デリケートゾーンケアアイテムに注目！

デリケートゾーンケア商品は数年前からあるけれど、販売は各ブランドのECサイトやコスメのセレクトショップなど限定的だった。けれども今年は、大手メーカーやドラッグストアのプライベートブランドからも新商品が登場。街の薬局などでも気軽に入手可能に。

「手頃な価格帯の製品が増えたことで、さまざまな方が手に取りやすくなった印象。ソープだけでなく、オイルや美容液などアイテムのバリエーションが増え、香りやブランドストーリーなどから自分に合うものが選べるようになったことも嬉しいですね」（美容ジャーナリスト・鵜飼恭子さん）

「デリケートゾーンのケアは、もはや特別なものではなく、ヘアケア、ネイルケアなどと同じように身近な存在になってきました。お手入れが習慣化されることで、自分の体の状態を知り、変化に気づきやすくなることも大きなメリットだと思います」（ライター・板倉ミキコさん）

フェムケアの流れで、大手メーカーやドラッグストアから新製品が登場。手頃な価格帯の商品が充実し、デリケートゾーンケアが一般化。洗浄料だけでなく、ミルクやオイルなど品揃えも多彩に。

1、ラビオーム ジェルソープ 180ml \1,320＊編集部調べ（ロート製薬 TEL. 0120-880-610）

2、ピュビケアオーガニック フェミセラオイルインセラム 50ml \6,050（たかくら新産業 TEL. 0120-828-290）

3、からだWelcia 専用のやさしさで洗ってほしい薬用フェミニン泡ソープ 300ml \1,320（ウエルシア薬局 お客様サービスセンター TEL. 0120-119-358）

4、matsukiyoフェムリサ ルーティンコンディショナー 100ml \1,430 同 アドバンストセラム 30ml \1,430 同 ルミナスシルキージェル 300ml \1,320（マツキヨココカラ＆カンパニー TEL. 0120-845-533）

5、アスミュウ クリア モイスチャーフォーム 150ml \3,300 同 コンディショニング オイルセラム 45ml \5,500（ナリス化粧品 TEL. 0120-71-9000）

1、乳酸菌バリアケアでうるおいを守って不快感すっきり！ 乳酸菌配合のとろみのあるジェルが、うるおいを守りながら、ニオイなどの不快感の原因の汚れをすっきり。

2、加齢や敏感肌による乾燥を土台から整える。自然由来の乳酸菌をプラスし膣内環境にもアプローチ。

3、ニオイ、黒ずみ、かゆみにやさしくアプローチ。ニオイ予防とともに、古い角質汚れによる黒ずみや、ムレによる不快なかゆみが気になる人に。

4、悩みによって組み合わせをアレンジ。くすみ、保湿、美肌など、悩み別にアイテムを組み合わせて使えるように多彩にラインナップ。

5、コスメブランド発の敏感肌用スキンケア処方。敏感肌用スキンケア処方を生かし、3種類のセラミドと植物由来の保湿成分を融合したシリーズ。

鵜飼恭子

美容ジャーナリスト。MAQUIA編集者を経てMBA取得。メディアでの美容アドバイス、企業での講演、ブランドのクリエイティブなど活動は多岐にわたる。香りから分析するパーソナル診断も行っている。

板倉 ミキ

ライター。さまざまな媒体でキレイと健康にまつわる企画を中心に執筆。本誌では、毎回好評の人気特集「カラダにいいもの大賞」を担当。豊富な知識と鋭い視点で注目アイテムをセレクト。