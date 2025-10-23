マッシュスタイルラボ（東京都千代田区）のルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」が、福袋「HAPPY BOX 2026」の抽選販売を10月31日正午からスタートします。今回は、「大人のデザート」がコンセプトになった「A」（1万3200円、以下、税込み）、同ブランド人気アイテム5点が入った「B」（1万5400円）、メンズ用（1万5400円）の3タイプ。

【写真】福袋に入っているかな…ジェラピケ人気「もこもこニット」＆かわいらしいルームウエア 限定SPボックスのイメージも！

「A」は、定番素材「もこもこニット」のセットアップや、なめらかな肌触りのカットソーなど人気アイテム5点が入ったスペシャルセット。限定ボックスになっています。「B」は、「大人デザイン」がテーマで、幅広い年齢のユーザーに向けた「もこもこニット」やしなやかな肌触りのカットソーセットアップなどアイテム5点を限定ボックスに入れたセットになっています。サイズは「A」「B」ともにレディースのフリーサイズ。

今年も登場となるメンズ用の福袋は、落ち着いたカラーの「もこもこニット」セットアップ、なめらかな肌触りのカットソーといった人気アイテム5点が限定ボックスに封入したスペシャルセット。フリーサイズになっていますが、通常のメンズMサイズ相当のサイズになっているとのことです。

同福袋3種は、「ジェラート ピケ」オフィシャルオンラインストアや店頭での販売ではなく、マッシュ公式アプリ「マッシュストア」、ECデパートメントストア「ウサギオンライン」で抽選・販売されます。

