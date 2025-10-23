令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

10月22日（水）に放送された同番組では、森が後輩ギャルタレントに先輩として本気の助言を送る一幕があった。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回は「問題の出ないクイズ」第3弾を実施。ゆきぽよの妹でモデルとして活躍するゆみちぃ（木村友美）が答えたプロフィールと自宅紹介VTRをもとに、岡田紗佳とザ・マミィが「彼女はどんな女性なのか」を考察。正解・不正解は本人が判断していくという内容だ。

自宅紹介VTRでは、45分間の筋トレやストレッチに励むゆみちぃの様子が映し出され、「見入っちゃう」「ずっと見てられる」とスタジオは盛り上がる。

【映像】「エロオヤジを頭の中で飼う」森香澄、“芸能界の処世術”を後輩ギャルに本気アドバイス

筋トレ後、バナナと豆乳を取り出してスムージーを作るゆみちぃ。豪快に一気飲みすると、岡田は「やっぱりずっとエロい」とうっとりした。

そんななか、森が「この業界でやっていくってなったときは…」と切り出す。

「1番エロい人がどう考えるかって考えた方がいい。エロオヤジを頭の中に飼っておいた方がいい」と、芸能界での処世術を語る森。ゆみちぃも「なるほど」と感心していた。