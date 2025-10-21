10月21日の運勢第1位は水瓶座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……水瓶座

あなたの優しい行動が、周りの人の心に深く響く日。その温かい行動は、きっと仕事の流れを動かす、力強い原動力にもなるでしょう。共に働く仲間や取引先の人が、何をすれば喜んでくれるかを想像し、心に浮かんだままに行動に移してみてください。

★第2位……双子座

ちょっと大胆な行動が幸運を引き寄せる日。気になっている人を食事に誘ったり、自分の気持ちを素直に言葉にして伝えたりと、あなたからのアクションが効果的。今日は受け身でいるよりも、勇気を出して一歩踏み出すことで、恋が前向きに進みます。

★第3位……天秤座

自然体でいることが、今日のあなたをいっそう魅力的に見せてくれます。装いには、今の気分が上がるものを選んで正解。シンプルでも、あなたのセンスが光る着こなしが注目されそう。自分を信じて楽しむおしゃれが、運気を後押しします。

★第4位……蠍座

自分の意志に反して環境が変わっても、それがあなたのやる気をかき立てるきっかけとなる日。苛立ちが込み上げそうになったら、一呼吸置くことが肝心。言葉に出さずに気持ちを切り替えれば、新たなエネルギーが湧いてきます。

★第5位……魚座

特別な演出や大げさな行動がなくても、自然と愛情が行き来する心地よい一日。あなたが持つさりげない気配りや思いやりが、今日は特に相手の心に響きます。自信を持ってその優しさを表に出せば、相手の愛情を深く感じられる時間になるでしょう。