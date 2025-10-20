この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【痛風に効く】手をもむだけで尿酸値を下げる手もみセラピー！』で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が「たった3カ所、手のひらを押すだけで尿酸値を意識して整えたい人に向けた手もみセラピー」をわかりやすく解説している。視聴者からのリクエストに応える形で、薬だけに頼らず取り入れたい人や数値が気になる人に向けて、日常で続けやすい手順を示した内容だ。



音琶氏は、尿酸の排泄を意識したアプローチとして「腎臓・肝臓・膵臓」の反射区を順に刺激する流れを提示。いずれも「7秒キープを3回繰り返す」を基本に、押す角度や手が疲れにくい支え方まで実演を交えて説明している。押し方は垂直に圧をかけ、指の腹全体で支えるのがコツだと述べている。



位置の目安は次のとおりだ。腎臓は左右それぞれに対応し、中指から下がった位置の3本目のライン上を広めにとる。肝臓は右手のみで、薬指の下にある小さな膨らみの下を狙う。膵臓は人差し指と中指の水かき付近で、手のひらの膨らみの延長線上の頂点をとる。目印がとりづらい部位は、親指だけでなく人差し指の角や関節を使って支点を作ると力が逃げにくいとしている。



実践上の注意として、親指だけで押して疲れる場合は手の向きをわずかに回して骨側から支える、広い範囲は小さく円を描くように位置をずらすといった工夫が紹介される。飲酒が多い人や甘味を好む人は肝臓の反射区が硬く感じられることがあり、継続すると触れたときの質感の変化に気づける場合があると述べている。さらに、押したあとにコップ1杯の水を飲む習慣を添えると、日常で取り入れやすいと伝えている。



手元の角度、圧の向き、7秒カウントのリズムは動画内で実演されるため、自分の手で再現しやすい。押し位置に迷いやすい箇所も、カメラのクローズアップとカウントの誘導でペースを合わせやすい構成だ。どの程度の圧にするか、どの指を使うと楽かといった細かな感覚は、実演パートを見ると理解が速いはずだ。



本編は、尿酸値が気になる人や手もみを生活に取り入れたい人にとって、負担が少ないセルフケアの組み立て方を具体化する内容であり、実践の足がかりとして有用である。