ÌîÀÇúÃÆ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ç¡È¸üÄì»ÍÂÊâ¹Ô¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡É °ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ë»³Î¤Î¼ÂÀ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¼ûÍ×Á´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¯¤Ã¤¡¼¡ª»ÍÂÊâ¹Ô¤Ç°ÛÍÍ¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥é¥ó¥¦¥§¥¤
EMODA¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼Â»Ü¡£¡ÈÌ¤Íè¤Î¥®¥ã¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¸ì¤ëVTR¤ò·Ð¤Æ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ»ÍÂÊâ¹Ô¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÎý¤êÊâ¤¡¢°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸åMC¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ê»³Î¤¡Ë¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¤ªÁ°¤³¤é¡×¡Ê¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ë¤È¹¶ËÉ¤¬¡£²ñ¾ì¤Î¤É¤è¤á¤¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»³Î¤¤Ï¡Ö¿ôÊ¬Á°¤Ë¤³¤³¤ËÊ¡»³¡Ê²í¼£¡Ë¤µ¤ó¤ÈÂçÀô¡ÊÍÎ¡Ë¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤ÏXG¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡ÖÈ¾¡¹¤ä¡×¤Èº¸±¦È¾Ê¬¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿°áÁõ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â²òÀâ¤·¤¿¤¬¡¢»³Î¤¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¼ûÍ×Á´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï»³Î¤¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×½éÅÐ¾ì
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
