¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¸åÆ£¹áÂå¡ÛÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤Ï£±£¶Æü¡¢Æ°²èÀ¸À®¥¢¥×¥ê¡Ö¥½¥é¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¢ÊÆ¸øÌ±¸¢±¿Æ°¤Î»ØÆ³¼Ô¥Þ¡¼¥Á¥ó¡¦¥ë¡¼¥µ¡¼¡¦¥­¥ó¥°ËÒ»Õ¤òÉî¿«¤¹¤ëÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥­¥ó¥°ËÒ»Õ¤òÉÁ¼Ì¤¹¤ëÆ°²èÀ¸À®µ¡Ç½¤òÄä»ß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤Ï£±£¶Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖÃøÌ¾¿Í¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¾ÓÁü¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤ò¼«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤­¤À¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢µ¡Ç½¤ÎÄä»ß¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Î¾ÓÁü¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸îµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë´Ö¤Î°ì»þÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ï¡¢¥­¥ó¥°ËÒ»Õ¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¿©ÎÁÉÊÅ¹¤ÇÅ¹°÷¤«¤é»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¡¢Í­Ì¾¤Ê±éÀâ¤Î°ìÀá¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÎ©¤Áµî¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥­¥ó¥°ËÒ»Õ¤ÎÌ¼¤é¤¬¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤ËÂÐ±þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£