日本維新の会・吉村洋文代表が１８日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」に生出演。自民と維新の連立などについて語った。

維新が自民と急接近したことに、国民民主・玉木雄一郎代表が「二枚舌みたいだ」などと批判したが、吉村氏は、「今、すごいチャンスですよ！仮に自民と維新、足しても過半数足りてないんです。（国民民主の）１７８万円の壁の減税を期待している方も多い。『対決より解決だ』って言うんだったら、『ここで勝負かけないと、どこで勝負かけんねん』って思うんです。（自民総裁の）高市さんも、玉木さんとの２人の党首会談で、１７８万円の壁の話も当然出て、高市さん『やります』と（言った）。高市さんは『（やるからには）一緒に責任も負ってください』と言ったわけですよ」と玉木氏と高市氏の党首会談の裏話も明かした。

その上で「僕が玉木さんだったら、『一緒に責任とってやります』って言います。だってその減税に期待してる人多いし。実現できるわけだから。そうすると、総理大臣になれないかもしれないけど、（国民に）約束したことはできるんです。僕、なんでそこで勝負かけないかな、って思うんです」と一気に続けた。

口調はさらに熱気を帯び、「ほんとにその政策を実現したいのか、総理大臣になりたいのか…どっちなんかな。ほんとに政策実現したいなら、総理大臣、自分の可能性が消えても、まず政策を実現します」と力を込めた。

玉木氏は事態が急変するまで、「総理大臣になる覚悟、あります」と繰り返していた。