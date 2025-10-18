376万再生され視聴者を笑顔にしているのは、猫と赤ちゃんが初めて対面するシーン。ドキドキの瞬間に、視聴者からは「異様な物体を見に行く感じがww」「穴が開くぐらい見つめてるね」などのコメントが寄せられています。

【動画：猫が『生まれたばかりの赤ちゃん』と初めて会った結果…】

ドキドキが伝わる時間

TikTokアカウント「ごまちゃん」に投稿されたのは、ごまちゃんこと「ごまつくん」が生まれたばかりの投稿主さんの赤ちゃんに初めて会う瞬間。赤ちゃんはベッドに寝かされ、目を開けて周囲を探っているような様子だったといいます。

そこへ近づいてきたのが、ごまちゃんです。ものすごくゆっくりゆっくりやってきたと思うと、お布団にのしっと前足をのせ、赤ちゃんの顔を覗き込もうとしていたそう。赤ちゃんの顔が見える位置までくると、そこで静止したといいます。

おそる…おそる…

ごまちゃんの重みで落ち着いたのか（？）赤ちゃんは目を閉じて眠りに落ちたようです。赤ちゃんが寝たことに気づいたのか、ごまちゃんは赤ちゃんを起こさないように、驚かさないように、ひたすら静止を続けたとのこと。優しいですね。

ごまちゃんに見守られながら寝入った赤ちゃんは、幸せそうにやっと笑ったといいます。新生児が見せる反射的な微笑と思われますが、ごまちゃんに向けて微笑んだようにも見えたとか。赤ちゃんの微笑を見て、ごまちゃんは何を思ったでしょうか？

お世話係に任命

その後、ごまちゃんは赤ちゃんにぴったり寄り添ったり、沐浴やおむつ替えを見守ったり、しっかり育児に参加してくれたそうです。見つめ合っておしゃべりしたり、踏まれても怒らなかったり、とにかく赤ちゃんに優しいごまちゃん。愛情と母性であふれているようです。

赤ちゃんが大きくなっても、ごまちゃんが良き兄、良き友、そして良き相棒でいてくれるはず。頼もしい家族がいると安心ですね。

ごまちゃんと赤ちゃんの初対面を見守った視聴者からは「最後赤ちゃん笑ってるのが可愛い」「赤ちゃんのニヤケ顔たまらんな」などのコメントも。反射的な微笑とわかっていても、赤ちゃんの「にやっ」は可愛さ抜群。ごまちゃんも魅了されてしまったのでしょうね。

TikTokアカウント「ごまちゃん」には、ごまちゃんと赤ちゃんが仲良く過ごす様子がたくさん投稿されています。赤ちゃんの成長とともに少しずつ変化する関係性にも注目です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ごまちゃん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。