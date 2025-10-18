レトロなシャークソールが映える。季節を問わず履ける一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
クラシックとモダンの融合。足元に新しい選択を【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、1980年代に誕生したオフロードシューズ「576」のDNAを受け継ぎ、ニューバランスのアイコニックモデル「574」を厚底仕様にアップデートしたアイテムだ。
スエードとメッシュのコンビネーションアッパーが、クラシックな質感と通気性を両立。厚みのあるミッドソールには、ギザギザ形状のレトロなシャークソールを採用し、ヴィンテージ感と安定性を兼ね備えたデザインに仕上げている。
間を通して履きやすいウェアラブルカラーで展開され、季節やスタイルを問わず活躍する一足。
「574」の魅力を継承しながら、現代的な厚底シルエットで足元に新しい表情を添える。
