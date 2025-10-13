飼い主さんに赤ちゃんが生まれ、お兄ちゃんとなったわんちゃん。赤ちゃんが成長して一緒に遊べるようになった頃には、ベテランお兄ちゃん感が溢れるようになったと話題に。そんなわんちゃんと妹ちゃんの様子が28万再生を超え、「付き合ってあげて偉い」「ちゃんとお兄ちゃんしてますね」と反響が寄せられることとなりました。

【動画：女の子に『ゲーム見てて』とお願いされた犬→『眠たい』と思いながらも…あまりにも尊い光景】

妹ちゃんに「ゲーム見てて」とお願いされて…

Instagramアカウント『柴犬【ロック＆ボブ】』に投稿されたのは、柴犬のロックくんと妹ちゃんが一緒にくつろいでいる光景。ある日の朝、リビングでゆったりとしていると、妹ちゃんに「ゲームを見てて」と言われたロックくん。ロックくんは、自分の隣に寝転がって、ゲーム機で遊ぶ妹ちゃんのお願いをきいてあげることに。

クッションの上に座って、妹ちゃんの持っているゲーム機の画面をジッと見つめていたといいます。その光景は、まるで人間の兄妹のよう。妹ちゃんの姿を見守るロックくんの姿は、面倒見の良いお兄ちゃんそのものだったといいます。

飼い主さんに視線を送るロックくん

そうして妹ちゃんのお願いに付き合ってあげていたロックくんですが、朝の早い時間だったため、ロックくんはどことなく眠たそう。ゲーム機を見つめている目が段々と閉じていきます。

妹ちゃんのお願いを叶えてあげるため、頑張って目を開き、なんとか眠気と戦うロックくん。すると、ロックくんはその光景をそばで見守っていた飼い主さんに気づいたご様子。飼い主さんの方をチラリと見ると、「これ、いつまで見てたらいいの？」と、助けを求めるような視線を送るのでした。

妹ちゃんとなら、柴距離だって関係なし！

そんな光景からも分かるように、妹ちゃんはロックくんのことが大好き。別の日には、ソファーでくつろぐロックくんにぴったりとお顔をくっつけて甘えていたといいます。

わんちゃんは、それぞれの犬種によって性格に傾向があるといわれていますが、柴犬は家族と適度な距離を保って過ごすのが好きな犬種。『柴距離』という言葉があるように、あまりに近すぎる距離感が苦手な子は少なくありませんが…ロックくんは、お顔をくっつけてきた妹ちゃんを怒ることはなかったそう。

妹ちゃんがロックくんのことを好きなように、ロックくんも妹ちゃんとなら近くで過ごすのもまんざらではないようです。そんなふたりの兄妹愛を感じる仲良しな光景が、投稿を見た人に癒やしを届けることとなったのでした。

妹ちゃんの遊びに付き合ってあげるロックくんの光景には、「時折、助け船を出して欲しそうにチラッと視線送るの可愛いｗ」「偉いねぇ」「本当にふたりでゲームやってるみたいですね」と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『柴犬【ロック＆ボブ】』では、そんな妹重いなロックくんと、家族たちの日々が投稿されています。

ロックくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬【ロック＆ボブ】」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。